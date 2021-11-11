Маршрут Т-34 изменил схему движения в Нижнем Новгороде Общество

Измененная схема движения автобуса маршрута Т-34 Фото: с сайта bustime.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Маршрут Т-34 с 22 ноября изменил схему движения в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в сообществе "Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области" во "Вконтакте".

Напомним, решение о продлении маршрута Т-34 до ЖК "Новая Кузнечиха" было принято министерством транспорта Нижегородской области 8 сентября 2021 года. В октябре на территории жилого комплекса началось обустройство двух остановок и разворотной площадки. Тогда сообщалось, что автобусы по изменённому маршруту начнут ходить после готовности остановочных пунктов.

Согласно информации сервиса bustime.ru, который координируется с "Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта", конечная остановка перенесена из Верхних Печёр в Советский район: Т-34 теперь движется по маршруту "ул. Литвинова - ЖК Новая Кузнечиха".

Соответственно, после улицы Ванеева автобус больше не будет поворачивать на ул. Надежды Сусловой в сторону Печёр, а движется через остановки "пл. Советская", "3-й Нагорный м/р", "ул. Козицкого", "д. Кузнечиха" - и до новых остановок "Акварельная (Школа)" и "ЖК Новая Кузнечиха".

Ранее сообщалось, что цифровую интеллектуальную маршрутную сеть Нижегородской области представят жителям региона в конце текущего года.