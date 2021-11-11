Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2021 19:40  [53] Более 50 долгожителей Нижнего Новгорода в 2021 году отмечают 100-летний юбилей
25 ноября 2021 19:21  [82] Строительство ливневой канализации ведётся в исторической части Арзамаса
25 ноября 2021 19:06  [97] Правительство Республики Татарстан намерено перенимать нижегородский опыт развития агломерации
25 ноября 2021 18:56  [100] Елена Фадеева: "Теперь в фитнес-клубы смогут вернуться те, у кого по разным причинам нет возможности получить QR-код"
25 ноября 2021 18:33  [119] Десять юных нижегородцев наградили за героизм в экстремальных ситуациях
25 ноября 2021 17:57  [119] Магистральную теплосеть на улице Надежды Сусловой заменят до конца 2021 года
25 ноября 2021 17:13  [184] Действие сертификата для переболевших COVID-19 предложено продлить до года
25 ноября 2021 16:46  [238] Нижегородские кинотеатры отменяют QR-коды для посещения
25 ноября 2021 16:25  [156] Депутаты Гордумы Дзержинска предложили включить в "Программу-100" строительство развязки на выезде из города
25 ноября 2021 16:08  [147] Карантин по АЧС сняли с Кстовского мясокомбината
Общество

Строительство ливневой канализации ведётся в исторической части Арзамаса

25 ноября 2021 19:21  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В исторической части Арзамаса ведется строительство ливневой канализации. Устройство, строительство и реконструкция городской ливневки включены в перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", отметили в правительстве Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что реализация проекта важна как для жителей города, так и для развития его туристического потенциала.

"У Арзамаса очень интересный рельеф и прекрасная архитектура, что формирует самобытный облик города. Вместе с тем весной или во время сильных дождей город периодически сталкивается с проблемой подтоплений. Для решения этого вопроса и был предусмотрен проект строительства и реконструкции ливневки. Это обезопасит памятники архитектуры, сделает улицы в исторической части города удобнее и чище, обеспечит дальнейшее развитие пешеходных маршрутов в Арзамасе", - отметил Глеб Никитин.

Заказчиком работ выступает АНО "УК Сарово-Дивеевский кластер", исполнителем – ООО "Ремстрой". Технический надзор за выполнением работ осуществляет администрация Арзамаса. Общая стоимость строительства объекта составит 267 млн рублей. В 2021-2022 годах подрядной организации предстоит проложить около 7 км магистральных сетей с установкой 138 дождеприемных колодцев и построить локально-очистные сооружения (ЛОС) на берегу реки Теши.

"К концу июня 2022 года планируем завершить прокладку сетей на всех участках, обозначенных в контракте. Применение проектного способа прокладки методом горизонтально-направленного бурения при ощутимо низких температурах не всегда возможно, поэтому прокладку труб в зимний период будем вести с перерывами. Однако на стройплощадке ЛОС работа продолжится. Здесь уже залита большая часть фундаментов, планируем установить емкостной парк и технологическое оборудование в декабре 2021 года", - рассказал руководитель проекта ООО "Ремстрой" Алексей Мальцев.

Строительство новой ливневки и ЛОС позволит повысить качество жизни жителей и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Стоки, которые по ливневым сетям будут попадать на очистные сооружения, ждет несколько ступеней очистки. Около 1 000 кубических метров воды будет обрабатываться одновременно в шести емкостях.

"Строительство ливневой канализации – большой инфраструктурный объект, одно из самых знаковых мероприятий паломническо-туристического кластера для Арзамаса. Работе предшествовал наш почти двухлетний труд по разработке проектно-сметной документации. Проект учитывает участки с наибольшим уклоном. Сети пройдут по ряду улиц в историческом центре, что поможет снизить риск подтопления, в том числе в нижней части города. Работа осложняется карстовой опасностью территории, поэтому значительная часть сетей будет уложена в бетонные короба", - сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Строительство ливневой канализации поможет в достижении показателей национального проекта "Экология", который реализуется в стране в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов и сохранение уникальных водных систем, а также обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

Ранее сообщалось, что реконструкция исторического центра Арзамаса - Соборной площади и прилегающих к ней улиц - запланирована на 2022 год.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Нацпроект Экология
Поделиться:
Новости по теме
15 ноября 2021 19:12  [416] Реконструкция исторического центра Арзамаса начнётся в 2022 году
27 марта 2021 13:38  [692] Вопросы развития туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" обсудили в Москве
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph