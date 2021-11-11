Строительство ливневой канализации ведётся в исторической части Арзамаса Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В исторической части Арзамаса ведется строительство ливневой канализации. Устройство, строительство и реконструкция городской ливневки включены в перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", отметили в правительстве Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что реализация проекта важна как для жителей города, так и для развития его туристического потенциала.

"У Арзамаса очень интересный рельеф и прекрасная архитектура, что формирует самобытный облик города. Вместе с тем весной или во время сильных дождей город периодически сталкивается с проблемой подтоплений. Для решения этого вопроса и был предусмотрен проект строительства и реконструкции ливневки. Это обезопасит памятники архитектуры, сделает улицы в исторической части города удобнее и чище, обеспечит дальнейшее развитие пешеходных маршрутов в Арзамасе", - отметил Глеб Никитин.

Заказчиком работ выступает АНО "УК Сарово-Дивеевский кластер", исполнителем – ООО "Ремстрой". Технический надзор за выполнением работ осуществляет администрация Арзамаса. Общая стоимость строительства объекта составит 267 млн рублей. В 2021-2022 годах подрядной организации предстоит проложить около 7 км магистральных сетей с установкой 138 дождеприемных колодцев и построить локально-очистные сооружения (ЛОС) на берегу реки Теши.

"К концу июня 2022 года планируем завершить прокладку сетей на всех участках, обозначенных в контракте. Применение проектного способа прокладки методом горизонтально-направленного бурения при ощутимо низких температурах не всегда возможно, поэтому прокладку труб в зимний период будем вести с перерывами. Однако на стройплощадке ЛОС работа продолжится. Здесь уже залита большая часть фундаментов, планируем установить емкостной парк и технологическое оборудование в декабре 2021 года", - рассказал руководитель проекта ООО "Ремстрой" Алексей Мальцев.

Строительство новой ливневки и ЛОС позволит повысить качество жизни жителей и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Стоки, которые по ливневым сетям будут попадать на очистные сооружения, ждет несколько ступеней очистки. Около 1 000 кубических метров воды будет обрабатываться одновременно в шести емкостях.

"Строительство ливневой канализации – большой инфраструктурный объект, одно из самых знаковых мероприятий паломническо-туристического кластера для Арзамаса. Работе предшествовал наш почти двухлетний труд по разработке проектно-сметной документации. Проект учитывает участки с наибольшим уклоном. Сети пройдут по ряду улиц в историческом центре, что поможет снизить риск подтопления, в том числе в нижней части города. Работа осложняется карстовой опасностью территории, поэтому значительная часть сетей будет уложена в бетонные короба", - сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Строительство ливневой канализации поможет в достижении показателей национального проекта "Экология", который реализуется в стране в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов и сохранение уникальных водных систем, а также обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

Ранее сообщалось, что реконструкция исторического центра Арзамаса - Соборной площади и прилегающих к ней улиц - запланирована на 2022 год.