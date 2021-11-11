Сотрудники "Группы ГАЗ" просят изменить время работы вестибюля станции метро "Кировская" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудники "Группы ГАЗ" планируют обратиться к руководству МП "Нижегородское метро" с просьбой изменить время работы вестибюля станции метро "Кировская", который находится у главной проходной завода. Об этом рассказала депутат Думы Нижнего Новгорода Мария Кузнецова в ходе заседания комиссии по транспорту и дорожному хозяйству, на которой рассматривался проект бюджета города.

По ее словам, нижегородский метрополитен работает с 5:15-5:20. При этом некоторые вестибюли, включая один на станции Кировская, открывается в 7:00, в то время как завод начинает свою работу в 5:30.

Как сообщила Мария Кузнецова, порядка 3 тысяч человек приходится пользоваться другим вестибюлем, что доставляет им неудобства.

Председатель комиссии Станислав Прокопович пообещал поддержать данное обращение от лица комиссии.

Ранее сообщалось, что услугами нижегородского метро за девять месяцев 2021 года воспользовались 19 млн пассажиров.