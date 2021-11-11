Определяются места для установки новогодних елей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2021 17:15  [22] Запрет на остановку и стоянку транспортных средств введут на улице Нахимова в Нижнем Новгороде
26 ноября 2021 16:29  [124] Сотрудники "Группы ГАЗ" просят изменить время работы вестибюля станции метро "Кировская"
26 ноября 2021 16:22  [102] Нижегородская компания "Т Плюс" выпустила словарь энергетического сленга
26 ноября 2021 16:16  [99] День красоты для мам детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Нижнем Новгороде
26 ноября 2021 16:01  [117] Администрация Нижнего Новгорода ищет новые места для организации перехватывающих парковок
26 ноября 2021 15:50  [113] Водолазы нижегородского водоканала круглосуточно дежурят для контроля за водозабором на станциях
26 ноября 2021 15:16  [141] Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью Омари Шарадзе
26 ноября 2021 15:11  [137] Аварийный путепровод на ул. Кузбасской капитально отремонтируют в следующем году
26 ноября 2021 14:57  [353] Последний мэр города Горького Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия
26 ноября 2021 14:35  [148] Парковка будет запрещена на Зеленском съезде с 17 декабря
Общество

Сотрудники "Группы ГАЗ" просят изменить время работы вестибюля станции метро "Кировская"

26 ноября 2021 16:29  [124] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудники "Группы ГАЗ" планируют обратиться к руководству МП "Нижегородское метро" с просьбой изменить время работы вестибюля станции метро "Кировская", который находится у главной проходной завода. Об этом рассказала депутат Думы Нижнего Новгорода Мария Кузнецова в ходе заседания комиссии по транспорту и дорожному хозяйству, на которой рассматривался проект бюджета города.

По ее словам, нижегородский метрополитен работает с 5:15-5:20. При этом некоторые вестибюли, включая один на станции Кировская, открывается в 7:00, в то время как завод начинает свою работу в 5:30.

Как сообщила Мария Кузнецова, порядка 3 тысяч человек приходится пользоваться другим вестибюлем, что доставляет им неудобства.

Председатель комиссии Станислав Прокопович пообещал поддержать данное обращение от лица комиссии.

Ранее сообщалось, что услугами нижегородского метро за девять месяцев 2021 года воспользовались 19 млн пассажиров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГАЗ Городская дума Метро
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph