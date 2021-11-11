Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на улице Пискунова

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим 28 ноября 2021 года в многоквартирном доме на улице Пискунова.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что обстоятельства происшествия будут изучены.
Прокуратуре Нижегородского района Нижнего Новгорода предстоит дать оценку соблюдению управляющей компанией жилищного законодательства и о пожарной безопасности.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, что трехэтажный жилой дом загорелся в Нижнем Новгороде днем 28 ноября.
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