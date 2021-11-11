Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на улице Пискунова Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев Прокуратура Нижегородской области организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим 28 ноября 2021 года в многоквартирном доме на улице Пискунова. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что обстоятельства происшествия будут изучены. Прокуратуре Нижегородского района Нижнего Новгорода предстоит дать оценку соблюдению управляющей компанией жилищного законодательства и о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Напомним, что трехэтажный жилой дом загорелся в Нижнем Новгороде днем 28 ноября.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+