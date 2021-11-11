Создание архитектурно-художественного освещения на ул. Рождественской завершено на половину Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Создание архитектурно-художественного освещения на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде завершено почти наполовину. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству, на которой рассматривался проект бюджета города на 2022 год.

По его словам, на сегодняшний день элементы освещения смонтированы на 25 из 54 объектов.

Ранее сообщалось, что 92 объекта получат архитектурную подсветку. Это исторические памятники: Минину и Пожарскому, Петру I, Ленину, практически все автомобильные мосты Нижнего Новгорода - Канавинский, Мызинский, Молитовский, а также больше 30 объектов на Нижне-Волжской набережной и ул. Рождественской.