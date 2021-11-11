Депутаты Думы Нижнего Новгорода рекомендовали администрации запланировать благоустройство территории от пл. Жукова до ул. Ларина Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре рекомендовали горадминистрации запланировать благоустройство территории от пл. Жукова до дома №1 по ул. Ларина. Такое решение было принято в ходе заседания, на котором рассматривался проект бюджета города на 2022 год.

С инициативой в следующем году предусмотреть средства на благоустройство территории выступил депутат Николай Чернышов.

По его словам, на восстановление тротуаров, ливневок и участка дороги от дома №186 по ул. Гагарина потребуется 23,7 млн рублей.

Депутаты поддержали данное предложение и приняли решение рекомендовать администрации Нижнего Новгорода в случае возникновения экономии направить высвободившиеся средства на данные работы.

Присутствующий на заседании директор департамента благоустройства Антон Максимов пообещал, что администрация города рассмотрит вопрос выделения средств, а также возможность привести данную территорию в порядок по программе "Формирование комфортной городской среды".

Ранее сообщалось, что сквер на пл. им. Маршала Жукова благоустроят в 2022 году.

Напомним, архитекторы предложили создать искусственные холмы на пл. Жукова в Нижнем Новгороде.