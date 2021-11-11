Дорожную компанию наказали на 2,3 млн рублей за укладку асфальта в снег в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

МКУ "ГУММиД" решило в одностороннем порядке расторгнуть контракты с подрядной организацией ООО "АБЗ160", которая нарушила сроки проведения ремонта дорог и допустила грубые нарушения технологии производства работ на городских дорогах. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идёт об участках на Лысогорском съезде - от улицы Родионова до набережной Гребного канала, на улицы Суетинской - от набережной Федоровского до улицы Гоголя, на набережной Федоровского - от улицы Суетинской до переулка Урожайного и от улицы Ильинской до дома №3 по набережной Федоровского.

Как пояснили в ГУММиД, на нескольких участках подрядная организация работала с отставанием от графиков, указанных в контрактах, а выдаваемые заказчиком предписания не исполняла.

При этом, по состоянию на 23 ноября работа на объектах не завершена, подрядчик нарушил сроки и большую часть работ выполнил с нарушением действующих нормативных документов. В частности, допустил укладку асфальта в снег.

В ГУММиД подчеркнули, что устранение выявленных дефектов возможно только при наступлении благоприятных погодных условий.

За нарушение графика выполнения строительно-монтажных работ и конечного срока выполнения работ по вышеуказанным контрактам ООО "АБЗ160" начислили неустойку в размере 2 234 362 рублей.

МКУ "ГУММиД" намерено направить документы в ФАС для рассмотрения вопроса о включении ООО "АБЗ160" в реестр недобросовестных поставщиков.

Кроме того, будет проведён конкурс на определение нового подрядчика, который завершит работы, когда потеплеет.

Ранее сообщалось, что на территории Нижегородского района завершилась кампания по ямочному ремонту. В этом году было обновлено более 12 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В частности, ямочный ремонт завершён на улицах Б.Печерской, Б.Покровской, Черниговской (от Канавинского моста до автобусной остановки), Белинского, Добролюбова, Почаинской, Шевченко, Ереванской (территория до метромоста), дублёре Красносельской, а также на проезде от улицы М.Горького до улицы Белинского (около ТЦ "Шоколад"), Гребном канале, Нижневолжской набережной и Зеленском съезде (у Театральной лестницы).