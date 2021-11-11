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Общество

Пропавшего девятилетнего мальчика ищут в Нижнем Новгороде

01 декабря 2021 16:33  [168] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Девятилетний Рома Смирнов пропал в Нижнем Новгороде утром 1 декабря. Мальчик ушёл в школу и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Согласно информации, предоставленной волонтёрами, последний раз его видели на улице Страж Революции в 7:40 утра. По имеющимся данным, мог уехать с остановки на улице Просвещенской в сторону улицы Чаадаева.

Ребёнок высокий - ростом около 160 см, худощавого телосложения. Волосы светлые короткие, глаза серо-голубые.

Школьник был одет в двухцветный зимний пуховик - жёлтый верх/тёмный низ, синие джинсы. На голове тёмная шапка, на ногах фиолетовые дутики. При себе имел синий портфель с мишкой, транспортную карту.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, просят позвонить по телефонам: 8 (831) 283-82-00 или 102.

Волонтёры объявили сбор на поиски ребёнка.

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