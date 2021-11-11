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Общество

Пропавший в Нижнем Новгороде девятилетний ребенок найден живым

02 декабря 2021 09:16  [105] Общество

Фото: поисковый отряд

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пропавший в Нижнем Новгороде девятилетний ребенок найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер" в соцсети Вконтакте.

"Найден! Жив! Спасибо большое всем за помощь и распространение информации", - говорится в сообщении.

При этом подробности поисков и обстоятельства пропажи ребенка не сообщаются.

Как сообщалось ранее, Рома Смирнов пропал утром 1 декабря. По имеющимся данным, мог уехать с остановки на улице Просвещенской в сторону улицы Чаадаева.

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Теги:
Волонтеры пропавшие
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