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Пропавший в Нижнем Новгороде девятилетний ребенок найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер" в соцсети Вконтакте.
"Найден! Жив! Спасибо большое всем за помощь и распространение информации", - говорится в сообщении.
При этом подробности поисков и обстоятельства пропажи ребенка не сообщаются.
Как сообщалось ранее, Рома Смирнов пропал утром 1 декабря. По имеющимся данным, мог уехать с остановки на улице Просвещенской в сторону улицы Чаадаева.
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