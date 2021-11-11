Пропавший в Нижнем Новгороде девятилетний ребенок найден живым Общество

Фото: поисковый отряд

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пропавший в Нижнем Новгороде девятилетний ребенок найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер" в соцсети Вконтакте.

"Найден! Жив! Спасибо большое всем за помощь и распространение информации", - говорится в сообщении.

При этом подробности поисков и обстоятельства пропажи ребенка не сообщаются.

Как сообщалось ранее, Рома Смирнов пропал утром 1 декабря. По имеющимся данным, мог уехать с остановки на улице Просвещенской в сторону улицы Чаадаева.