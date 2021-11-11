Полеты в Ургенч стартовали из Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Полеты в Ургенч (Узбекистан) стартовали из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, к совершению полетов приступила авиакомпания S7. В первый полет по новому для аэропорта направлению отправились около 90 пассажиров.

Рейсы будут выполняться еженедельно, по средам. Так, вылеты из нижегородской воздушной гавани запланированы на 21:10, прибытие в Ургенч – на 02:25 следующего дня по местному времени. Обратный рейс будет осуществляться в 04:15, а прибытие в Нижний Новгород - в 05:35.

Ранее сообщалось, что из нижегородского аэропорта возможны вылеты в другой город в Узбекистане - Фергану.