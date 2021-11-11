Полеты в Ургенч стартовали из Нижнего Новгорода

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Полеты в Ургенч (Узбекистан) стартовали из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.
Согласно информации, к совершению полетов приступила авиакомпания S7. В первый полет по новому для аэропорта направлению отправились около 90 пассажиров.
Рейсы будут выполняться еженедельно, по средам. Так, вылеты из нижегородской воздушной гавани запланированы на 21:10, прибытие в Ургенч – на 02:25 следующего дня по местному времени. Обратный рейс будет осуществляться в 04:15, а прибытие в Нижний Новгород - в 05:35.
Ранее сообщалось, что из нижегородского аэропорта возможны вылеты в другой город в Узбекистане - Фергану.
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