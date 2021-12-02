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Общество

Участок ул. Ильинской капитально отремонтировали

06 декабря 2021 16:02  [24] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Участок ул. Ильинской капитально отремонтировали. Об этом главе города Юрию Шалабаеву доложил генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков во время проверки качества проведённых работ.

По его словам, участок улицы Ильинской от улицы Рождественской до улицы Добролюбова был отремонтирован.

"Здесь привели в порядок тротуары и покрытие проезжей части, установлены дождеприемные лотки на тротуарах и отремонтированы дождеприемные стоки на проезжей части, проведен ряд работ по замене водоканальных колодцев. Установили новые опоры освещения. Также здесь прошли работы по ремонту фасадов. Кроме того, капитально отремонтированы лестничные сходы к улице Рождественской", - отметил Юрий Шалабаев.

Отмечается, что улица стала продолжением пешеходного маршрута: ул. Кожевенная, Ивановский съезд, которые также капитально отремонтировали в этом году, воссоздав облик мостовой к. ХIХ-н. ХХ.

Напомним, что исторический облик улицы Кожевенной планируется воссоздать в городе. В частности, в рамках реализации концепции предлагается стилизовать под старину оформление вывесок, указателей и нумерации домов для воссоздания облика улицы.

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