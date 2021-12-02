Проект по переработке тарного стекла планируется запустить в Нижнем Новгороде к осени 2022 года Общество

Фото: с сайта проекта "Экопункт"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект по утилизации и переработке тарного стекла "Экоофис" планируется запустить в Нижнем Новгороде к осени 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Исток УК" (автор проекта) Денис Тавров в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 7 декабря.

Он пояснил, что собранная компанией стеклянная тара и стеклобой будет перерабатываться в сырье, которое сможет заменить карьерный песок на стекольных производствах. По его словам, некоторые предприятия уже проявили интерес к проекту.

Предположительно, мощность переработки будет составлять 14 млн стеклянных бутылок ежемесячно.

Сейчас стеклянная тара уже принимается в отделениях "Экопункт" (другой проект ООО "Исток УК"). Ежемесячно - это до 100 тонн. Также планируется усилить сбор этого продукта за счет работы с региональным оператором.

Денис Тавров отметил, что в ближайших к Нижегородской области регионах такого проекта не реализуется.

Напомним, в Нижнем Новгороде функционируют 49 экопунктов, которые принимают вторсырье. Так, по информации Дениса Таврова, за 11 месяцев 2021 год нижегородцы сдали уже порядка 8 тысяч тонн. В пункты обратились 735 тысяч раз.