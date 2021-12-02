Процесс передачи пруда-накопителя кислых гудронов в собственность региона начался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Процесс передачи пруда-накопителя кислых гудронов на 21 км Московского шоссе в собственность региона начался в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 8 декабря.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, гидротехническое сооружение планируется передать в безвозмездное пользование ГБУ НО "Экология Региона". Решение будет принято депутатами на ближайшем заседании.

Затем земельный участок под прудом будет передан в область для включения пруда-накопителя в федеральную программу по рекультивации земель.

Светлана Помпаева добавила, что в ближайшее время аналогичная процедура будет проведена по гидротехническому сооружению на ул. Коминтерна, 47с. Объект будет передан в пользование ГБУ НО "Кадастровая Оценка" для дальнейшей рекультивации.

Напомним, что в ноябре администрация Нижнего Новгорода была оштрафована за нарушение экологических требований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов на Московском шоссе. Отбор проб почвы показал превышения по нефтепродуктам до 49 раз (по сравнению с фоновой пробой почвы), по сульфат-иону - до 7 раз. Данные результаты могут свидетельствовать о негерметичности ГТС и просачивании отходов в толщу почвы близлежащих земельных участков.

СПРАВКА:

Кислый гудрон — отходы, которые образуются при очистке некоторых нефтепродуктов концентрированной серной кислотой.

Гидротехническое сооружение на Московском шоссе было построено в 1953 году. В соответствии с техническим паспортом, составленным в 2012 году, его примерный объем составляет 50 000 куб.м., площадь - 22 576 кв.м. На момент составления техпаспорта практический износ объекта составлял 60%.