Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2021 13:39  [75] Сильный снегопад и ледяной дождь накроют районы Нижегородской области 8 декабря
08 декабря 2021 13:13  [83] Движение транспорта приостановят на участке переулка Мотальный
08 декабря 2021 13:08  [96] Здание бывшего детского сада снесли в Ленинском районе Нижнего Нвогорода
08 декабря 2021 12:52  [78] Около 10 тысяч тонн песко-соляной смеси уже использовано для обработки нижегородских дорог
08 декабря 2021 12:40  [105] Процесс передачи пруда-накопителя кислых гудронов в собственность региона начался в Нижнем Новгороде
08 декабря 2021 12:12  [122] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 декабря
08 декабря 2021 12:02  [107] "Правительство Танзании приняло решение об открытии бакалавриата по русскому языку в Университете Додомы", - эксперт Юрий Коробов
08 декабря 2021 11:16  [138] Срок действия результата ПЦР-теста сокращен в России до 48 часов
08 декабря 2021 11:03  [98] Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых фильмов
08 декабря 2021 10:08  [187] Полеты в Воронеж открываются из нижегородского аэропорта
Общество

Процесс передачи пруда-накопителя кислых гудронов в собственность региона начался в Нижнем Новгороде

08 декабря 2021 12:40  [105] Общество

Фото: управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Процесс передачи пруда-накопителя кислых гудронов на 21 км Московского шоссе в собственность региона начался в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 8 декабря.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, гидротехническое сооружение планируется передать в безвозмездное пользование ГБУ НО "Экология Региона". Решение будет принято депутатами на ближайшем заседании.

Затем земельный участок под прудом будет передан в область для включения пруда-накопителя в федеральную программу по рекультивации земель.

Светлана Помпаева добавила, что в ближайшее время аналогичная процедура будет проведена по гидротехническому сооружению на ул. Коминтерна, 47с. Объект будет передан в пользование ГБУ НО "Кадастровая Оценка" для дальнейшей рекультивации.

Напомним, что в ноябре администрация Нижнего Новгорода была оштрафована за нарушение экологических требований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов на Московском шоссе. Отбор проб почвы показал превышения по нефтепродуктам до 49 раз (по сравнению с фоновой пробой почвы), по сульфат-иону - до 7 раз. Данные результаты могут свидетельствовать о негерметичности ГТС и просачивании отходов в толщу почвы близлежащих земельных участков.

СПРАВКА:

Кислый гудрон — отходы, которые образуются при очистке некоторых нефтепродуктов концентрированной серной кислотой.

Гидротехническое сооружение на Московском шоссе было построено в 1953 году. В соответствии с техническим паспортом, составленным в 2012 году, его примерный объем составляет 50 000 куб.м., площадь - 22 576 кв.м. На момент составления техпаспорта практический износ объекта составлял 60%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Имущество Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph