Процесс передачи пруда-накопителя кислых гудронов в собственность региона начался в Нижнем Новгороде

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Процесс передачи пруда-накопителя кислых гудронов на 21 км Московского шоссе в собственность региона начался в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 8 декабря.
Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, гидротехническое сооружение планируется передать в безвозмездное пользование ГБУ НО "Экология Региона". Решение будет принято депутатами на ближайшем заседании.
Затем земельный участок под прудом будет передан в область для включения пруда-накопителя в федеральную программу по рекультивации земель.
Светлана Помпаева добавила, что в ближайшее время аналогичная процедура будет проведена по гидротехническому сооружению на ул. Коминтерна, 47с. Объект будет передан в пользование ГБУ НО "Кадастровая Оценка" для дальнейшей рекультивации.
Напомним, что в ноябре администрация Нижнего Новгорода была оштрафована за нарушение экологических требований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов на Московском шоссе. Отбор проб почвы показал превышения по нефтепродуктам до 49 раз (по сравнению с фоновой пробой почвы), по сульфат-иону - до 7 раз. Данные результаты могут свидетельствовать о негерметичности ГТС и просачивании отходов в толщу почвы близлежащих земельных участков.
СПРАВКА:
Кислый гудрон — отходы, которые образуются при очистке некоторых нефтепродуктов концентрированной серной кислотой.
Гидротехническое сооружение на Московском шоссе было построено в 1953 году. В соответствии с техническим паспортом, составленным в 2012 году, его примерный объем составляет 50 000 куб.м., площадь - 22 576 кв.м. На момент составления техпаспорта практический износ объекта составлял 60%.
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