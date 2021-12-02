Кровлю и фасад детской поликлиники при больнице № 39 отремонтировали в Нижнем Новгороде Общество

Кровлю и фасад детской поликлиники при больнице № 39 отремонтировали в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кровлю и фасад детской поликлиники при городской больнице №39 отремонтировали в Нижнем Новгороде. Данные работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области.

Как сообщили в региональном правительстве, общая стоимость ремонта составила более 9 млн рублей.

Главврач больницы №39 Владимир Макаров отметил, что утепление фасада позволит снизить теплопотери осенью и зимой.

"Поликлиника обслуживает более 10 тысяч человек на 11 территориальных участках, от Сормовского поворота до Орловских двориков, включая поселки Сортировочный и Березовский. Мы постарались сделать фасад здания более ярким, чтобы он выглядел дружелюбно для наших юных пациентов", - рассказал Владимир Макаров.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина на территории России реализуется целевая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Всего на программу в Нижегородской области до конца 2025 года будет направлено более 15,5 млрд рублей, из которых 813 млн - региональные средства. В 2021 году сумма финансирования составит 2,8 млрд рублей, в том числе 148 млн рублей - из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования.