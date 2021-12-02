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Общество

Капремонт перекрестка улиц Ванеева и Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде начнется весной

10 декабря 2021 10:56  [100] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Капремонт перекрестка улиц Ванеева и Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде начнется весной. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 10 декабря.

Речь идет об участке дорожной сети в границах ул. Белинского и ул. Рокоссовского. 

По словам Виталия Ковалева, на сегодняшний день контракт с подрядчиком уже заключен. Стоимость работ составит 58 млн рублей.

"Капитальный ремонт позволит разгрузить перекресток, который сейчас приносит много проблем жителям Нижнего Новгорода. С наступлением положительных температур, даже немного раньше приступим к выполнению работ", - сказал он.

Напомним,  работы запланированы в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Проектная документация по капитальному ремонту участка уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы Советский район
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