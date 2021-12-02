Горячая линия по вопросам покупки и утилизации новогодних елей пройдёт в Нижнем Новгороде 17 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода проведут горячую телефонную линию по вопросам охраны хвойных молодняков в предновогодний период.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в городской администрации, в рамках данной темы нижегородцы смогут узнать про официальные точки продаж елей, а также, какие документы можно спросить у продавца, чтобы убедиться, что ёлка срублена официально.

Кроме того, специалисты департамента подскажут, куда обратиться, если вы стали свидетелем незаконной вырубки или продажи елей.

Нижегородцы могут также поинтересоваться, чем заменить ель (лапник, искусственное дерево и пр.), а также, уточнить, как утилизируют нераспроданные ели, которые продавцы бросают 31 декабря.

Все вопросы будут приниматься 17 декабря с 9:00 до 12:00 по телефону: 412-99-84.

Ранее сообщалось, что большинство ёлочных базаров откроется в Нижнем Новгороде 10 декабря. Они будут работать до 31 декабря включительно.