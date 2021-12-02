Более 15 незаконных торговых объектов выявлено в Московском районе в 2021 году

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В Нижнем Новгороде на территории Московского района в 2021 году выявили 16 нестационарных самовольно установленных и незаконных торговых объектов. На сегодняшний день 14 из них уже демонтированы, сообщили в районной администрации.
Глава администрации Москов, а также на Московском шоссе.
При этом, отметили в администрации, по всем объектам предварительно провели процедуру оповещения о самостоятельном или принудительном демонтаже незаконных строений.
"Торговые павильоны необходимо было демонтировать, поскольку они находятся на муниципальной земле, не имея на это законных оснований, и тем самым наносят ущерб городскому бюджету. При этом торговые точки работают без соответствующих документов, что не позволяет в должной мере контролировать качество реализуемой ими продукции", - пояснил Владимир Кропотин.
Ещё один из выявленных самовольно установленных торговых павильонов будет демонтирован в ближайшие дни, а в отношении последнего ведётся процедура восстановления правовых оснований на размещение, добавили в администрации Московского района.
Ранее сообщалось, что объекты городской инфраструктуры в Нижегородском районе очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений.
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