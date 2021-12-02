Более 15 незаконных торговых объектов выявлено в Московском районе в 2021 году Общество

Фото: администрация Московского района

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на территории Московского района в 2021 году выявили 16 нестационарных самовольно установленных и незаконных торговых объектов. На сегодняшний день 14 из них уже демонтированы, сообщили в районной администрации.

Глава администрации Москов, а также на Московском шоссе.

При этом, отметили в администрации, по всем объектам предварительно провели процедуру оповещения о самостоятельном или принудительном демонтаже незаконных строений.

"Торговые павильоны необходимо было демонтировать, поскольку они находятся на муниципальной земле, не имея на это законных оснований, и тем самым наносят ущерб городскому бюджету. При этом торговые точки работают без соответствующих документов, что не позволяет в должной мере контролировать качество реализуемой ими продукции", - пояснил Владимир Кропотин.

Ещё один из выявленных самовольно установленных торговых павильонов будет демонтирован в ближайшие дни, а в отношении последнего ведётся процедура восстановления правовых оснований на размещение, добавили в администрации Московского района.

Ранее сообщалось, что объекты городской инфраструктуры в Нижегородском районе очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений.