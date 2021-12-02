Гордума одобрила корректировку бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Городская Дума на заседании 23 декабря одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Внесение корректировок необходимо для приведения финансовых показателей бюджета в соответствие с фактическим исполнением. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, доходы и расходы на текущий год уменьшены на 102,1 млн руб., в том числе за счёт снижения межбюджетных трансфертов – на 57,7 млн руб. и собственных доходов – на 44,4 млн руб.

При этом, 121,4 млн руб. будут выделены на оплату труда работников и коммунальных услуг организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 36,6 млн руб. направят на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Ещё 17,6 млн руб. выделят на организацию общеобразовательного процесса в школах и детских садах, 400 тыс. руб. – на деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 100 тыс. руб. - на создание и организацию деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Между тем, предназначенные на строительство школы № 36 в микрорайоне "Новая Кузнечиха" 233,8 млн руб. перенесены на 2023 год.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составила 45 млрд 733,2 млн руб., расходная – 47 млрд 706,6 млн руб. Дефицит теперь составляет 1 млрд 973,4 млн руб.

Ранее городской бюджет на 2021 год корректировался 14 декабря. Тогда было одобрено уменьшение доходной и расходной частей на 67,3 млн руб.

Напомним, также 14 декабря Дума Нижнего Новгорода утвердила бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов. Бюджет города на 2022 год сформирован без дефицита, его доходная и расходная части составляют 44 млрд 553,3 млн руб.