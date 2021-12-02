Территория нижегородского музея-заповедника "Щёлоковский хутор" будет расширена Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Территория архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щёлоковский хутор" будет расширена за счёт земельного участка в районе д. Новая Кузнечиха. Об этом стало известно по итогам заседания Гордумы Нижнего Новгорода, которое прошло 23 декабря.

Сообщается, что участок площадью 7,45 га будет передан из государственной собственности региона в муниципальную собственность Нижнего Новгорода для ведения музеем рекреационной и научной деятельности.

В настоящее время на основании распоряжения Минимущества данный земельный участок находится в бессрочном пользовании музея-заповедника.

В Гордуме отметили, что после передачи в муниципальную собственность земельный участок будет использоваться для проведения экологических экскурсий и интерактивных детских программ.

Ранее сообщалось, что архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щёлоковский хутор" вошёл в рейтинг самых интересных этнических парков страны.

Напомним, реставрация объектов музея-заповедника выполнена на 70%. Тем не менее, депутаты Думы Нижнего Новгорода выразили недовольство темпами реставрации объектов Щёлоковского хутора.