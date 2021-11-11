Реставрация объектов Щелоковского хутора выполнена на 70% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Реставрация объектов музея-заповедника "Щелоковский хутор" в Нижнем Новгороде выполнена на 70%. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент культуры администрации города.

Согласно информации, сейчас уже отреставрированы четыре объекта культурного наследия: "Овин Верховой", "Овин Ямный", "Покровская церковь" из села Зеленое, "Мельница толчея-столбовка". Продолжается реставрация "Дома Павловой", "Дома Обуховой", "Амбара Грошевой", "Амбара" из села Пятницкое, "Бани Сутягиной", "Водяной мельницы".

Также в декабре 2021 года начнется реставрация "Избы" из деревни Кошелево ("Дом Салтыковой"), пострадавшей от пожара в 1998 году.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода выразили недовольство темпами реставрации объектов Щелоковского хутора.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что работы на объектах ведутся очень медленно.

"Ситуация в физических работах там не меняется на длительном отрезке времени. Год прошел с прошлого моего посещения, я недавно был там - та же самая ситуация. Все стоит мертво. Вы разбирались в причинах, почему средства там не осваиваются? Может какая-то нужна помощь, стимулирование? Работа с подрядчиками, может быть, организована недостаточно эффективно?", - сказал он.

Напомним, что реставратор Дома Павловой на Щелоковском хуторе был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение технологии работ. Реставрацию объекта культурного наследия продолжает субподрядчик.

СПРАВКА:

МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII - начала ХХ вв.

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан 1 января 2014 года на основе имущества Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.

В настоящее время в музее собрано 15 памятников деревянного зодчества XVII-XIX в.в., перевезенных из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.