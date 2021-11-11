Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Определяются места для установки новогодних елей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2021 15:52  [33] Евгений Люлин: "Будем активно помогать агропромышленному комплексу успешно развиваться"
19 ноября 2021 15:38  [45] Более 110 остановочных павильонов установлено на дорогах Нижегородской области в 2021 году
19 ноября 2021 15:16  [105] Здание бывшего клуба "Rocco" на улице Минина в Нижнем Новгороде реконструируют
19 ноября 2021 14:57  [78] АПЗ стал победителем конкурса "Лучшие практики наставничества Нижегородской области"
19 ноября 2021 14:45  [113] Реставрация объектов Щелоковского хутора выполнена на 70%
19 ноября 2021 14:40  [184] Архитектурный совет одобрил параметры мастер-плана квартала в районе ул. Горького в Нижнем Новгороде
19 ноября 2021 13:46  [119] Архивные документы проекта "Нижегородский край в средние века и раннее новое время" появятся в открытом доступе
19 ноября 2021 13:42  [138] Синоптики прогнозируют снегопады и гололед в Нижегородской области в выходные
19 ноября 2021 13:28  [134] Еще восемь нижегородцев оштрафованы за нарушение указа губернатора о режиме повышенной готовности
19 ноября 2021 12:41  [173] Услугами нижегородского метро в 2021 году уже воспользовались 19 млн пассажиров
Общество

Реставрация объектов Щелоковского хутора выполнена на 70%

19 ноября 2021 14:45  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Реставрация объектов музея-заповедника "Щелоковский хутор" в Нижнем Новгороде выполнена на 70%. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент культуры администрации города.

Согласно информации, сейчас уже отреставрированы четыре объекта культурного наследия: "Овин Верховой", "Овин Ямный", "Покровская церковь" из села Зеленое, "Мельница толчея-столбовка". Продолжается реставрация "Дома Павловой", "Дома Обуховой", "Амбара Грошевой", "Амбара" из села Пятницкое, "Бани Сутягиной", "Водяной мельницы".

Также в декабре 2021 года начнется реставрация "Избы" из деревни Кошелево ("Дом Салтыковой"), пострадавшей от пожара в 1998 году.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода выразили недовольство темпами реставрации объектов Щелоковского хутора.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что работы на объектах ведутся очень медленно.

"Ситуация в физических работах там не меняется на длительном отрезке времени. Год прошел с прошлого моего посещения, я недавно был там - та же самая ситуация. Все стоит мертво. Вы разбирались в причинах, почему средства там не осваиваются? Может какая-то нужна помощь, стимулирование? Работа с подрядчиками, может быть, организована недостаточно эффективно?", - сказал он.

Напомним, что реставратор Дома Павловой на Щелоковском хуторе был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение технологии работ. Реставрацию объекта культурного наследия продолжает субподрядчик.

СПРАВКА:

МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII - начала ХХ вв.

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан 1 января 2014 года на основе имущества Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.

В настоящее время в музее собрано 15 памятников деревянного зодчества XVII-XIX в.в., перевезенных из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph