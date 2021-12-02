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Спорт

Воркаут-площадку устанавливают на улице Бонч-Бруевича в Приокском районе

23 декабря 2021 17:36  [153] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ещё одну новую воркаут-площадку устанавливают в Нижнем Новгороде. Она будет располагаться в микрорайоне Караваиха - на улице Бонч-Бруевича, около дома №10.

Как рассказали в администрации Приокского района, на территории спортплощадки будут размещены девять спортивных тренажёров - турники, брусья, рукоходы и другие элементы. Также там появятся малые архитектурные формы, скамейки и урна.

Глава района добавил, что в ближайшее время будет установлено спортивное оборудование, а асфальт и резиновое покрытие подрядчик уложит уже весной.

Кстати, в 2021 году на территории Приокского района появились две новые воркаут-площадки по по программе "Формирование комфортной городской среды": в сквере у НИИИС им. Ю.Е. Седакова и на бульваре в микрорайоне Щербинки-1.

Ранее сообщалось, что Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) на территории стадиона "Красная Этна" в Нижнем Новгороде заработает во втором квартале 2022 года.

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Теги:
Благоустройство Приокский район Спорт
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