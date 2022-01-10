Благоустройство Кремля и Большой Покровской к 800-летию наиболее высоко оценили нижегородцы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

НИИ проблем социального управления по заказу АНО "Центр 800" провёл соцопрос среди жителей города и области по итогам 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.

В исследовании приняли участие 2 тысячи совершеннолетних респондентов (1200 – в Нижнем Новгороде, 800 – в муниципальных образованиях Нижегородской области), которых опрашивали на улицах.

Согласно данным, большинство участников опроса - 75,5% - удовлетворено инфраструктурной программой юбилея. Так, положительные оценки, в основном, давали респонденты в возрасте от 18 до 35 лет (80,2%), а вот среди жителей старше 55 лет показатель ниже - 67,4%.

Среди объектов благоустройства самые высокие оценки получили улица Большая Покровская (71,7%) и территория Кремля (71%).

В Кремле, в частности, восстановлены Манеж, храм Симеона Столпника и колокольня Спасо-Преображенского собора, появились детская площадка, новые зоны отдыха, а также открылись кольцевой маршрут по кремлёвской стене и три музея в башнях.

К юбилею впервые за 15 лет был комплексно отремонтирован участок Большой Покровской от Малой Покровской до улицы Октябрьской. Теперь главная пешеходная улица города соответствует своему статусу. Лишние провода убрали под землю, заменили мощение и освещение, сделали архитектурную подсветку зданий. Кроме того, на улице появились новые зоны отдыха.

Также высокую оценку (66,9%) получило благоустройство парка "Швейцария", где к юбилею города появилась современная инфраструктура, детские и спортивные зоны и скейт-парк, а также Нижневолжской набережной (67,9%).

Кроме того, оценки "хорошо" и "отлично" поставили благоустройству набережной Федоровского (66%), Александровского сада (65,5%), площади Маркина (63,5%), Нижегородской ярмарки (63,4%), площади перед станцией канатной дороги (62,7%), Стрелки (62,6%), набережной Гребного канала (61,3%), сквера Свердлова (60,9%), Окской набережной (60,5%) и территории около Мещерского озера (60,4%).

К 800-летию Нижнего Новгорода было отреставрировано 100 объектов культурного наследия, благоустроено 96 общественных пространств (в обще сложности 466 га).

Среди преимуществ реконструкции объектов к 800-летию респонденты отметили дизайн и архитектурные решения (49,3%). "Современно и удобно" ответили 47,4%, а "освещение и безопасность" оценили 38,2% участников опроса.

При этом, по данным соцопроса, в той или иной степени не удовлетворено реализацией инфраструктурной программы 6,6% респондентов. Главная причина недовольства - длительные сроки работ.

Ранее сообщалось, что большинство жителей региона признало положительное изменение Нижнего Новгорода в год 800-летия.