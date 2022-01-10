Цикл занятий для детей "По странам и континентам" стартует в НГХМ Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Нижегородский государственный художественный музей подготовил новый цикл занятий, направленный на знакомство детей с различными странами мира. Об этом сообщается на сайте музея.

Согласно информации, научный сотрудник НГХМ Евгения Чистякова познакомит детей с культурой, искусством, традициями разных стран и народов, а также создаст с ними поделки и рисунки на память о "путешествии".

Первое занятие, посвященное Мексике, состоится уже 29 января.

Полное расписание:

29.01.2022 г. в 13.00 - Мексика

19.02.2022 г. в 13.00 - Бразилия

12.03.2022 г. в 13.00 - Египет

02.04.2022 г. в 13.00 - Нидерланды

23.04.2022 г. в 13.00 - Италия

14.05.2022 г. в 13.00 – Англия

Программа рассчитана на детей 8-10 лет, количество участников до 10 человек.

Билеты можно купить по ссылке.

Напомним, что посещение НГХМ разрешено без QR-кодов о вакцинации.