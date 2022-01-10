Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 января 2022 11:12  [93] Цикл занятий для детей "По странам и континентам" стартует в НГХМ
25 января 2022 18:47  [482] Приём заявок на конкурс афиш фестиваля "Театральное Приволжье" продлили до 15 февраля
25 января 2022 13:11  [460] Более 75 тысяч нижегородцев уже стали обладателями "Пушкинской карты"
24 января 2022 18:08  [579] Спортивный квест для студентов пройдет 25 января в парках Нижнего Новгорода
24 января 2022 16:23  [602] Спектакль "Близость" с Татьяной Арнтгольц пройдет в Нижнем Новгороде 26 января
24 января 2022 13:44  [1209] Два фильма в формате "немое кино, живая музыка" покажут в нижегородском "Арсенале"
23 января 2022 17:37  [1931] Выпуск "Непутёвых заметок" сняли в Нижнем Новгород
23 января 2022 17:12  [702] Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде приурочат к Году культурного наследия народов России
23 января 2022 13:33  [732] Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки
22 января 2022 12:28  [792] Новое оборудование закупили для мультлаборатории в Дзержинске
Культура и отдых

Цикл занятий для детей "По странам и континентам" стартует в НГХМ

28 января 2022 11:12  [93] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Нижегородский государственный художественный музей подготовил новый цикл занятий, направленный на знакомство детей с различными странами мира. Об этом сообщается на сайте музея.

Согласно информации, научный сотрудник НГХМ Евгения Чистякова познакомит детей с культурой, искусством, традициями разных стран и народов, а также создаст с ними поделки и рисунки на память о "путешествии".

Первое занятие, посвященное Мексике, состоится уже 29 января.

Полное расписание:
29.01.2022 г. в 13.00 - Мексика
19.02.2022 г. в 13.00 - Бразилия
12.03.2022 г. в 13.00 - Египет
02.04.2022 г. в 13.00 - Нидерланды
23.04.2022 г. в 13.00 - Италия
14.05.2022 г. в 13.00 – Англия

Программа рассчитана на детей 8-10 лет, количество участников до 10 человек.

Билеты можно купить по ссылке.

Напомним, что посещение НГХМ разрешено без QR-кодов о вакцинации.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Музеи нгхм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph