Цикл занятий для детей "По странам и континентам" стартует в НГХМ

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НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин
Нижегородский государственный художественный музей подготовил новый цикл занятий, направленный на знакомство детей с различными странами мира. Об этом сообщается на сайте музея.
Согласно информации, научный сотрудник НГХМ Евгения Чистякова познакомит детей с культурой, искусством, традициями разных стран и народов, а также создаст с ними поделки и рисунки на память о "путешествии".
Первое занятие, посвященное Мексике, состоится уже 29 января.
Полное расписание:
29.01.2022 г. в 13.00 - Мексика
19.02.2022 г. в 13.00 - Бразилия
12.03.2022 г. в 13.00 - Египет
02.04.2022 г. в 13.00 - Нидерланды
23.04.2022 г. в 13.00 - Италия
14.05.2022 г. в 13.00 – Англия
Программа рассчитана на детей 8-10 лет, количество участников до 10 человек.
Билеты можно купить по ссылке.
Напомним, что посещение НГХМ разрешено без QR-кодов о вакцинации.
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