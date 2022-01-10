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Культура и отдых

Нижегородский "Арсенал" за 2021 год принял более 900 тысяч онлайн-посетителей

01 февраля 2022 14:50  [57] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородский Арсенал в 2021 году посетило более 1 млн человек. Причём учитывались как офлайн, так и онлайн посещения. Об этом рассказала заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ "Арсенал") Анна Гор во время пресс-конференции.

Так, 113,4 тысячи человек посетили экспозиции очно, а ещё более 940 тысяч человек стали посетителями музея в дистанционном формате. Это больше, чем было в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса число посещений резко снизилось.

"Положительная динамика есть, интерес к музейно-выставочной деятельности у нижегородцев снова просыпается. Тем более, что раньше мы вообще не считали число посетителей онлайн", - добавила Анна Гор.

Также стимулом для посещения выставок стало участие музея в проекте "Пушкинская карта".

При этом, главными событиями в жизни музея за прошлый год Анна Гор назвала участие в подготовке к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. "Арсенал" в честь юбилейной даты организованы три выставки: "Шухов", "Премия Кандинского 15 лет", также "Город как графика".

Кстати, 14 художественных произведений-победителей в номинации "Проект года" премии Кандинского, отобранных авторитетными экспертами в области современного искусства, будут экспонироваться в "Арсенале" до 20 марта.

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Теги:
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