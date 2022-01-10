Два семейства летучих лисиц в зоопарке "Лимпопо" обзавелись потомством Общество

Летучая лисица Лиля Фото: зоопарк "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" произошло пополнение сразу в двух семействах летучих лисиц. Так, потомством обзавелись летучие лисицы Лиля и гигантские летучие лисицы.

Как поделился генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин, рождение каждого малыша – это настоящий праздник для сотрудников, ведь если животные размножаются, значит условия в зоопарке для них максимально комфортны.

"Пополнения в семействе летучих лисиц Лиля мы ждали около полутора лет. Для этого наши специалисты в постоянном режиме изучали изменения в поведении рукокрылых и корректировали их условия содержания", - добавил Герасичкин.

В частности, в вольере меняли световой режим и температуру. И вот, старания специалистов увенчались успехом.

В каждом семействе родилось по одному малышу. Их пол пока неизвестен, так как новорождённые все время находятся под крылом у своих мам. Летать они научатся только к трём месяцам, тогда же они начнут проявлять самостоятельность.

Гигантские летучие лисицы

Напомним, в конце декабря в семье бенгальских тигров Веги и Барсика родились два малыша. Клички для тигрят будут выбраны по итогам конкурса, который объявил зоопарк.

Ранее сообщалось, что нижегородский зоопарк "Лимпопо" возобновил именные акции для своих посетителей. Так, в разные дни обладатели определённых имен смогут посещать зоопарк всего за полцены.