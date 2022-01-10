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Прямые вылеты в Анапу и Геленджик будут доступны из нижегородского аэропорта летом. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings, которая и будет осуществлять перелеты.
Согласно информации, полеты будут выполняться на новых лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Прямые вылеты в Анапу будут открыты с 28 мая по средам и субботам, а в Геленджик - со 2 июня по четвергам.
Помимо этого, со 2 марта авиакомпания открывает прямые вылеты в Калугу и с 3 марта - в Челябинск.
Ранее сообщалось, что прямые вылеты в Самару открыты из нижегородского аэропорта.
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