"Дачную амнистию" продлили до 1 марта 2031 года

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Упрощенный порядок бесплатного оформления прав на дачные и садовые дома, построенные на государственных и муниципальных землях, сохранится до 1 марта 2031 года. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Нижегородской области.
Напомним, жилые дома должны быть построены до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) и располагаться в границах населённого пункта.
При этом жилой дом должен соответствовать всем параметрам объекта ИЖС: быть отдельно стоящим зданием высотой не более трёх этажей (не более 20 м). При этом строение должно состоять из жилых комнат и бытовых помещений и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Как рассказали в региональном Управлении Росреестра, в 2020 году 6 786 нижегородцев оформили свои права на дачные и садовые дома в "упрощенном порядке", а в 2021 году - 12 548.
СПРАВКА:
Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" вступил в действие 1 сентября 2006 года.
В соответствии с этим законом упрощается процедура регистрации прав собственности на земельные участки, находящиеся в личном пользовании, а также расположенные на них дома, гаражи и прочие строения, поэтому он получил неофициальное название "дачная амнистия".
Под "дачную амнистию" в Нижегородской области попадает более 803 тыс. земельных участков, более 820 тыс. индивидуальных жилых домов, 91 тыс. индивидуальных гаражей, 90 тыс. садовых домиков и вспомогательных построек.
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