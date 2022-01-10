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Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2022 года
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Общество

Более 460 млн рублей планируется направить на техобслуживание нижегородской канатной дороги

09 февраля 2022 11:01  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 460 млн рублей планируется направить на техобслуживание нижегородской канатной дороги. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, АО "Нижегородские канатные дороги" разместило конкурс на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию канатной дороги. Сумма контракта на 5 лет составляет более 462,4 млн рублей.

От подрядчика ожидается организация безопасной работы канатной дороги, поддержание в рабочем состоянии системы мониторинга склона и обслуживание системы видеонаблюдения. Кроме того, он будет заниматься разработкой предложений по модернизации дороги, поддержанием общественного порядка и контролем за системами допуска пассажиров и оплаты проезда.

Итоги конкурса будут подведены 25 февраля. 

Ранее сообщалось, что застройщик получил разрешение на строительство канатной дороги у трамплинов около пл. Сенной.

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Теги:
Канатная дорога
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