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Более 460 млн рублей планируется направить на техобслуживание нижегородской канатной дороги. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, АО "Нижегородские канатные дороги" разместило конкурс на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию канатной дороги. Сумма контракта на 5 лет составляет более 462,4 млн рублей.
От подрядчика ожидается организация безопасной работы канатной дороги, поддержание в рабочем состоянии системы мониторинга склона и обслуживание системы видеонаблюдения. Кроме того, он будет заниматься разработкой предложений по модернизации дороги, поддержанием общественного порядка и контролем за системами допуска пассажиров и оплаты проезда.
Итоги конкурса будут подведены 25 февраля.
Ранее сообщалось, что застройщик получил разрешение на строительство канатной дороги у трамплинов около пл. Сенной.
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