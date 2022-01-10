Нижегородец украл из магазина почти 30 комплектов постельного белья

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В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в серии краж, который вынес из торгового павильона в общей сложности 27 комплектов постельного белья. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.
В частности, в дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из магазина, расположенного в Нижегородском районе.
Работник торгового павильона рассказал прибывшим росгвардейцам, что один из клиентов неоднократно вышел из магазина с неоплаченными товарами.
По камерам видеонаблюдения удалось установить личность злоумышленника и задержать его.
33-летний мужчина уже сознался в кражах. Всего из данного магазина он вынес 27 комплектов постельного белья на сумму свыше 59 000 рублей.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции для установления обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.
Напомним, росгвардейцы задержали в Нижнем Новгороде молодую женщину, напавшую на работника скорой медицинской помощи.
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