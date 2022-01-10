Нижегородец украл из магазина почти 30 комплектов постельного белья Происшествия

Фото: пресс-служба Росгвардии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в серии краж, который вынес из торгового павильона в общей сложности 27 комплектов постельного белья. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

В частности, в дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из магазина, расположенного в Нижегородском районе.

Работник торгового павильона рассказал прибывшим росгвардейцам, что один из клиентов неоднократно вышел из магазина с неоплаченными товарами.

По камерам видеонаблюдения удалось установить личность злоумышленника и задержать его.

33-летний мужчина уже сознался в кражах. Всего из данного магазина он вынес 27 комплектов постельного белья на сумму свыше 59 000 рублей.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции для установления обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.

Напомним, росгвардейцы задержали в Нижнем Новгороде молодую женщину, напавшую на работника скорой медицинской помощи.