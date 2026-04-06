70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
06 апреля 2026 10:59 Происшествия
Бизнесмену Дмитрию Дзепе предъявили обвинение прямо в больнице

Фото: Нижегородский районный суд

Предпринимателю Дмитрию Дзепе предъявили обвинение в окончательной редакции прямо в палате областной больницы имени Семашко, где он проходит восстановление после операции. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Адвокат бизнесмена заявил, что его подзащитный считает такие действия незаконными. Эта позиция отражена в протоколе уведомления об окончании следственных действий.

Напомним, Дмитрий Дзепа проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества. Первоначально следствие считало, что с конца 1990-х годов по 2010 год группа лиц заключила с мэрией контракты на ремонт около 30 объектов. В дальнейшем, как полагают правоохранители, муниципальная недвижимость переходила в их собственность. 

В итоговой редакции количество контрактов сократилось до 10. 

В июне 2025 года суд постановил взыскать с предпринимателя свыше 800 млн рублей. В феврале 2026 года Дзепу освободили из СИЗО из-за истечения предельного срока содержания под стражей. Ранее по иску областного прокурора Нижегородский районный суд изъял принадлежащее ему имущество в доход государства. В дальнейшем его планируется передать в собственность Нижнего Новгорода. Однако предприниматель не согласен с решением суда об изъятии и обжаловал его.  

Ранее сообщалось, что с бывшего сотрудника регионального минграда взыскали через суд 9,5 млн рублей. 

