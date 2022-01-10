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Общество

Итоговое собеседование по русскому языку проходят более 28 тысяч нижегородских девятиклассников

09 февраля 2022 13:48  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Во всех школах Нижегородской области 9 февраля проходит итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Успешное его прохождение является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Согласно информации, на собеседование зарегистрировались более 28 тысяч учащихся. Им необходимо выполнить четыре задания, на каждое из которых отводится около 15 минут. В частности прочитать текст вслух, и пересказать его с использованием цитат или высказываний. Кроме того, среди заданий - монолог по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

По итогам собеседования девятиклассники получат "зачёт" или "незачёт" (если наберут менее 10 из 20 максимальных баллов). Результаты будут озвучены в школах в течение пяти дней.

Те школьники, которые по объективным причинам пропустили собеседование, а также получившие "незачёт", смогут пройти его в дополнительные даты - 9 марта и 16 мая текущего года.

Ранее сообщалось, что школы Нижнего Новгорода не планируется массово переводить на дистант. При этом, число закрытых на карантин школ в Нижегородской области увеличилось до 169.

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Теги:
Образование Школы
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