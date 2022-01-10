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Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2022 года
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Общество

Число закрытых на карантин в Нижегородской области школ увеличилось до 169

08 февраля 2022 12:16  [179] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Число закрытых на карантин школ в Нижегородской области увеличилось до 169. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно информации, по данным на 8 февраля 36% образовательных учреждений в регионе закрыто на карантин. Полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 169 школ Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что благодаря вводимым ранее ограничениям в образовательных учреждениях заболеваемость среди детей дошкольного и школьного возраста снизилась на 11% и 20% соответственно.

Также сообщается, что с 31 января по 6 февраля на территории региона отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 21% по совокупному населению и COVID-19 в 2,1 раза.

Ранее сообщалось, что к концу недели на дистанционном обучении останется только 11 школ, а все детские сады будут работать в штатном режиме.

Также напомним, что почти 40 тысяч детей заболели COVID-19 в Нижегородской области с начала пандемии. При этом, 137 детей уже вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области.

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Теги:
Детсады Коронавирус Школы
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