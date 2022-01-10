Соломон Апоян: "Возможность дистанционного осмотра облегчает общение между пациентами и врачами" Общество

Соломон Апоян Фото: соцсети Соломона Апояна

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян в интервью НИА "Нижний Новгород" поддержал последние инициативы партии "Единая Россия" в сфере здравоохранения, включающие в себя введение электронных больничных и дистанционную продажу рецептурных лекарств.

По словам эксперта, пациентам больше не нужно будет долго ждать очередного приема у врача.

"Там, где не требуется физический контакт врача с пациентом, я, конечно, поддерживаю данную инициативу. В остальных случаях остается необходимость прийти на прием. Это позволит отправлять результаты УЗИ, КГ, МРТ и других анализов на электронных носителях, что очень удобно", - сказал Соломон Апоян

Также эксперт рассказал об опыте использования дистанционного общения пациента с врачом в СПИД-Центре.

"Мы запустили приложение "Здоровье плюс", где пациенты в анонимном чате могут общаться между собой, а также задавать интересующие вопросы нашим врачам, которые ответят в течении суток. После посещения врача у пациента может возникнуть много новых вопросов, а снова попасть к нему на прием может быть тяжело. Дистанционный формат очень облегчает общение между пациентами и врачами", - сказал Соломон Апоян.

Кроме того, депутат ЗС НО отметил удобство электронных больничных.

"Электронные больничные это очень хорошо и здорово, люди смогут минимизировать контакты и не ходить в поликлиники, а просто по телефону открыть и закрыть больничный", - отметил Соломон Апоян.

Напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно дистанционно открыть больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.

Как сообщается на сайте "Единой России", законопроект, позволяющий организовать дистанционную продажу рецепторных лекарств и выписку электронных больничных, был разработан партией совместно с минэкономразвития и минздравом и уже внесен в правительство РФ.