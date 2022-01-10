Соломон Апоян: "Возможность дистанционного осмотра облегчает общение между пациентами и врачами"

Соломон Апоян
Фото:
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян в интервью НИА "Нижний Новгород" поддержал последние инициативы партии "Единая Россия" в сфере здравоохранения, включающие в себя введение электронных больничных и дистанционную продажу рецептурных лекарств.
По словам эксперта, пациентам больше не нужно будет долго ждать очередного приема у врача.
"Там, где не требуется физический контакт врача с пациентом, я, конечно, поддерживаю данную инициативу. В остальных случаях остается необходимость прийти на прием. Это позволит отправлять результаты УЗИ, КГ, МРТ и других анализов на электронных носителях, что очень удобно", - сказал Соломон Апоян
Также эксперт рассказал об опыте использования дистанционного общения пациента с врачом в СПИД-Центре.
"Мы запустили приложение "Здоровье плюс", где пациенты в анонимном чате могут общаться между собой, а также задавать интересующие вопросы нашим врачам, которые ответят в течении суток. После посещения врача у пациента может возникнуть много новых вопросов, а снова попасть к нему на прием может быть тяжело. Дистанционный формат очень облегчает общение между пациентами и врачами", - сказал Соломон Апоян.
Кроме того, депутат ЗС НО отметил удобство электронных больничных.
"Электронные больничные это очень хорошо и здорово, люди смогут минимизировать контакты и не ходить в поликлиники, а просто по телефону открыть и закрыть больничный", - отметил Соломон Апоян.
Напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно дистанционно открыть больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.
Как сообщается на сайте "Единой России", законопроект, позволяющий организовать дистанционную продажу рецепторных лекарств и выписку электронных больничных, был разработан партией совместно с минэкономразвития и минздравом и уже внесен в правительство РФ.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+