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Общество

Глеб Никитин объяснил отсутствие дистанционного обучения во всех нижегородских школах

09 февраля 2022 17:25  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин объяснил отсутствие дистанционного обучения во всех нижегородских школах. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

По словам губернатора, ситуации по области разные. Руководство учебных заведений самостоятельно принимает решения о карантине, основанные на ситуации с заболеваемостью и рекомендациях Роспотребнадзора.

Также Глеб Никитин отметил, что у него нет оснований полагать, что кто-то будет тянуть с дистантом, если его введение будет необходимо.

Ранее сообщалось, что школы Нижнего Новгорода пока не планируется переводить на дистант.

Также напомним, что 169 школ полностью закрыто на карантин в Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Школы
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