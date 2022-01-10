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Глеб Никитин объяснил отсутствие дистанционного обучения во всех нижегородских школах. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.
По словам губернатора, ситуации по области разные. Руководство учебных заведений самостоятельно принимает решения о карантине, основанные на ситуации с заболеваемостью и рекомендациях Роспотребнадзора.
Также Глеб Никитин отметил, что у него нет оснований полагать, что кто-то будет тянуть с дистантом, если его введение будет необходимо.
Ранее сообщалось, что школы Нижнего Новгорода пока не планируется переводить на дистант.
Также напомним, что 169 школ полностью закрыто на карантин в Нижегородской области.
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