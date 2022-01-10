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Общество

Установка новых "умных остановок" в Нижнем Новгороде в 2022 году не планируется

10 февраля 2022 17:11  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Установка новых "умных остановок" в Нижнем Новгороде в 2022 году не планируется. Об этом сообщает НТА "Приволжье" со ссылкой на пресс-службу нижегородского филиала ПАО "Ростелеком".

Как рассказали в компании, в настоящее время в Нижнем Новгороде установлено 334 "умных остановки". Все они находятся в исправном состоянии за исключением тех, на которых проводится техобслуживание.

Во время ремонта каждая "умная остановка" отключается от электропитания. Отмечается, что все работы "Ростелеком" осуществляет за свой счет.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует следить за уборкой города при помощи "умных остановок"

СПРАВКА:

"Умные остановки" находятся в концессии у Ростелекома на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несет предприятие. Планируемый при подписании договора объём инвестиций составлял 1,6 млрд рублей.

По техническому заданию, каждая "умная остановка" должна была "уметь" указывать время прибытия и отбытия общественного транспорта в режиме реального времени, вызывать экстренные службы по телефону 112, оповещать население о ГО и ЧС, строить необходимые маршруты, вызывать такси и иметь доступ в интернет. На остановках также организовано видеонаблюдение.

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Теги:
Остановки
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