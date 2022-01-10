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Более 190 млн рублей выделят на поддержку участников программы догазификации в Нижегородской области

11 февраля 2022 11:34  [57] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 190 млн рублей выделят на поддержку участников программы догазификации в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в бюджет Нижегородской области на 2022 год планируется включить 194,3 млн рублей, которые будут направлены на субсидирование участникам программы догазификации части расходов на доведение газа до домов.

По словам Глеба Никитина, средства будут направлены на возмещение расходов, связанных с приобретением внутридомового оборудования и строительством газопроводов внутри земельных участков собственников. Согласно программе догазификаци, газ доводится только до границы участка, его проведением непосредственно в дом занимается собственник жилья.

Также глава региона отметил, что программа, реализуемая по инициативе президента РФ Владимира Путина, пользуется большой популярностью среди нижегородцев. Однако не у всех есть средства на оперативное подключение газа к дому, для помощи таким людям было предложено выделить дополнительные субсидии.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области направили более 14 500 заявок на догазификацию.

Также напомним, что в 2022 году более 230 млн рублей было направлено на догазификацию в Нижегородской области.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение
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