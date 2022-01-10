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Общество

Ученые ННГУ работают над противоопухолевыми препаратами двойного действия

11 февраля 2022 15:30  [101] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ННГУ работают над противоопухолевыми препаратами двойного действия. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, в Институте биологии и биомедицины ННГУ под руководством профессора Алексея Федорова и кандидата биологических наук Ирины Балалаевой более 10 лет ведутся работы по исследованию конъюгатов – сборных молекул на основе порфириновых красителей и противоопухолевых лекарств, служащих мощным препаратом комбинированного действия.

Важным этапом в развитии исследований стал грант Российского научного фонда "Каскадные пролекарства для фотодинамической и таргетной терапии опухолевых заболеваний". Первым его результатом стала обзорная статья, опубликованная в издании Journal of Medicinal Chemistry, занимающего третью позицию в категории "Медицинская химия" по Web of Science. Работа посвящена дизайну, синтезу и свойствам фотоактивных противоопухолевых молекул.

Руководитель гранта, заведующий лабораторией химии природных соединений и их синтетических аналогов Александр Нючев рассказал, что исследуемые молекулы сочетают в себе самые эффективные и востребованные подходы к терапии рака: фотодинамическую терапию и химиотерапию.

По словам ученого, порфириновый краситель поглощает свет и передаёт его энергию на соседние молекулы кислорода, возбужденная форма которых буквально "сжигает" раковые клетки. Одновременно, второй компонент сборной молекулы, блокируя работу важнейших ферментов, нарушает рост, развитие и деление клеток. Всё это вместе приводит к уничтожению опухоли.

Разработка подобных конъюгатов ведётся сегодня научными группами по всему миру. Однако, отличительным свойством препарата нижегородских ученых является то, что молекулы обладают свойством адресной доставки именно к опухолевым клеткам, без затрагивания здоровых.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ разработали новое лекарство для животных против инфекций.

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Теги:
Медицина и здоровье ННГУ
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