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Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
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Общество

Шесть новых молочных раздатков открылось в Нижнем Новгороде в 2021 году

14 февраля 2022 16:15  [34] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть новых молочных раздатков открылось в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщил директор МБУЗ "Молочная кухня" Евгений Пороховой на заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, в 2021 году в Нижнем Новгороде было открыто 6 новых молочно-раздаточных пунктов. Таким образом, их количество было доведено до 47. Также для производств в Автозаводском и Нижегородском районах было закуплено новое оборудование.

По словам Евгения Порохового, объем выпускаемой продукции увеличился на 9,5 тыс. порций в день. В городские школы вместо йогурта началась поставка кисломолочного продукта "Биолакт", ежемесячный объем производства которого составляет 360 тыс. порций. "Молочная кухня" в ближайшее время планирует начать поставки в дошкольные учреждения.

Директор учреждения отметил, что бесплатное питание на молочной кухне ежемесячно получают 5 тыс. детей первого и второго годов жизни.

Также сообщается, что предприятие "Молочная кухня" в прошедшем году смогло полностью ликвидировать кредиторскую задолженность в 8,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году было отремонтировано 37 молочных раздатков.

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Теги:
Городская дума Молочная кухня
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