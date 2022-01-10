Фото:
Шесть новых молочных раздатков открылось в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщил директор МБУЗ "Молочная кухня" Евгений Пороховой на заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.
Согласно информации, в 2021 году в Нижнем Новгороде было открыто 6 новых молочно-раздаточных пунктов. Таким образом, их количество было доведено до 47. Также для производств в Автозаводском и Нижегородском районах было закуплено новое оборудование.
По словам Евгения Порохового, объем выпускаемой продукции увеличился на 9,5 тыс. порций в день. В городские школы вместо йогурта началась поставка кисломолочного продукта "Биолакт", ежемесячный объем производства которого составляет 360 тыс. порций. "Молочная кухня" в ближайшее время планирует начать поставки в дошкольные учреждения.
Директор учреждения отметил, что бесплатное питание на молочной кухне ежемесячно получают 5 тыс. детей первого и второго годов жизни.
Также сообщается, что предприятие "Молочная кухня" в прошедшем году смогло полностью ликвидировать кредиторскую задолженность в 8,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в 2021 году было отремонтировано 37 молочных раздатков.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+