Уникальную операцию на челюсти провели нижегородские врачи Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские врачи 14 февраля впервые провели уникальную операцию по эндопротезированию височно-нижнечелюстного сустава. Подобные операции в России делают единичные клиники.

Операцию 18-летней пациентке провели в Университетской клинике Приволжского исследовательского медицинского университета.

Возглавил бригаду медиков доктор медицинских наук, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова Сергей Епифанов.

Как рассказали в клинике, у юной пациентки из-за травмы челюсти развился анкилоз – заболевание, которое значительно снижает подвижность нижней челюсти. Девушке ранее провели несколько операций, которые не помогли исправить ситуацию, и приём пищи сопровождался болью.

Специально для Натальи создали индивидуальные имплантаты суставов, которые были успешно установлены в ходе уникальной операции. Её сложность состояла ещё и в том, что она проводилась вблизи основания черепа, где существует риск повреждения крупных сосудов и нервов.

Как подчеркнули в ПИМУ, внедрение данной методики лечения патологии ВНЧС позволит вывести на новый уровень оказание специализированной медицинской помощи и сделать её доступной для пациентов Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что уникальный малоинвазивный метод для лечения мерцательной аритмии начали применять в Нижегородской области.

Напомним, операцию на позвоночнике с применением титановых имплантов провели в Арзамасе.