Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
16 февраля 2022 17:55  [88] Игроки ХК "Торпедо" провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР
16 февраля 2022 12:09  [312] Пять новых спортивных объектов откроется в Нижегородской области в 2022 году
15 февраля 2022 20:17  [417] Дмитрий Чернышенко: В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов
15 февраля 2022 13:42  [364] Глеб Никитин поздравил нижегородца Сергея Трофимова с серебром Олимпиады
15 февраля 2022 12:30  [578] Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов завоевал "серебро" Олимпиады в командной гонке
15 февраля 2022 11:02  [823] Проектная компания для подготовки к реализации проекта строительства ледового дворца создана в Нижнем Новгороде
14 февраля 2022 17:07  [401] Почти 14 тысяч человек стали участниками "Лыжни России-2022" в Нижегородской области
14 февраля 2022 15:25  [446] ХК "Торпедо" выпустил коллекцию футболок с изображениями исторических личностей
14 февраля 2022 09:32  [472] Олимпийские игры-2022 в Пекине: промежуточные результаты выступлений нижегородцев
13 февраля 2022 15:36  [1081] Зорану Лукичу поручена подготовка российских баскетболистов к "Матчу всех звезд"
Спорт

Игроки ХК "Торпедо" провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР

16 февраля 2022 17:55  [88] Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Игроки ХК "Торпедо" провели мастер-класс для своих маленьких коллег - воспитанников СДЮШОР "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игроки "Торпедо" Михаил Орлов и Андрей Белевич провели мастер-класс для юных воспитанников СДЮШОР 2015 года рождения.

В ходе мероприятия торпедовцы на собственном примере показали подрастающим спортсменам хоккейные секреты и раскрыли некоторые нюансы игры.

По окончании мастер-класса юные хоккеисты смогли пообщаться и сфотографироваться со своими кумирами.

Ранее ХК "Торпедо" выпустил коллекцию футболок с изображениями исторических личностей.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph