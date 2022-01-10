Игроки ХК "Торпедо" провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР

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Игроки ХК "Торпедо" провели мастер-класс для своих маленьких коллег - воспитанников СДЮШОР "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба.
Согласно информации, игроки "Торпедо" Михаил Орлов и Андрей Белевич провели мастер-класс для юных воспитанников СДЮШОР 2015 года рождения.
В ходе мероприятия торпедовцы на собственном примере показали подрастающим спортсменам хоккейные секреты и раскрыли некоторые нюансы игры.
По окончании мастер-класса юные хоккеисты смогли пообщаться и сфотографироваться со своими кумирами.
Ранее ХК "Торпедо" выпустил коллекцию футболок с изображениями исторических личностей.
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