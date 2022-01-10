Игроки ХК "Торпедо" провели мастер-класс для воспитанников СДЮШОР Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Игроки ХК "Торпедо" провели мастер-класс для своих маленьких коллег - воспитанников СДЮШОР "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игроки "Торпедо" Михаил Орлов и Андрей Белевич провели мастер-класс для юных воспитанников СДЮШОР 2015 года рождения.

В ходе мероприятия торпедовцы на собственном примере показали подрастающим спортсменам хоккейные секреты и раскрыли некоторые нюансы игры.

По окончании мастер-класса юные хоккеисты смогли пообщаться и сфотографироваться со своими кумирами.

Ранее ХК "Торпедо" выпустил коллекцию футболок с изображениями исторических личностей.