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Общество

Митрополит Георгий освятил кресты и купала строящего в честь Феодора Ушакова храма

18 февраля 2022 15:23  [105] Общество

Фото: Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Митрополит Георгий освятил кресты и купала строящего в честь Феодора Ушакова храма. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Согласно информации, 18 февраля в Нижнем Новгороде митрополит Георгий совершил чин освящения крестов и куполов храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова, строящегося на улице Федосеенко в Сормовском районе. 

В своем святительском слове митрополит Георгий выразил надежду, что храм будет служить делу возрождения духовной жизни в нашем Отечестве.

После освящения семи куполов и семи крестов управляющий Нижегородской епархией посетил строящийся храм и оценил ход работ.

В настоящее время здание возведено под крышу. Установка крестов и куполов завершит этап, связанный с кровельными работами. Далее планируется оштукатуривание внешних фасадов и внутренняя отделка, установка окон и дверей.

Напомним, что храм была заложен 28 июня 2018 года. Он является первой церковью в городе, которая будет освящена в честь святого праведного Феодора Ушакова. 

Ранее митрополит Георгий освятил храм в честь преподобного Симеона Столпника в нижегородском Кремле.

СПРАВКА:

Святой праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в благочестивой семье. В феврале 1761 года поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге. По окончании учебы был определен на флот Балтийского моря с последующим переводом на юг, в Азовскую флотилию.

Адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не только не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля, но и построил множество новых, став реформатором русского флота и прочно укрепив его позиции на Средиземноморье.

Скончался 2 октября 1817 года.

4–5 августа 2001 года в Санаксарском Рождества Богородицы монастыре Саранской епархии состоялись торжества, посвященные канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Архиерейским собором Русской Православной Церкви 2004 года он был причислен к общецерковному лику святых.

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Теги:
митрополит Георгий Религия рпц
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