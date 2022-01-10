Свыше 600 тыс. рублей направлено на антинаркотические мероприятия в 2022 году в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба городской Думы

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Свыше 600 тыс. рублей направлено на антинаркотические мероприятия в 2022 году в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.

Согласно информации, на реализацию городской программы по противодействию злоупотреблению наркотиками в 2022 году будет направлено 685 тыс. рублей, из которых 360 тыс. рублей предназначены департаменту по социальной политике и 325 тыс. рублей - для департамента образования. Эти средства будут использоваться для печати буклетов и проведения мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ.

Кроме того, департамент культуры и департамент физической культуры и спорта также проведут антинаркотические мероприятия.

По словам директора департамента по соцполитике Галины Гуренко, реализуемые мероприятия дают результаты. Так, по итогам 2021 года преступность в сфере наркомании снизилась с 8% до 6%, а количество административных правонарушений по данному профилю сократилось с 89 в 2020 году до 32 в 2021 году.

Депутаты по итогам заседания предложили увеличить бюджет антинаркотических мероприятий и создать в Нижнем Новгороде государственный центр по лечению наркозависимости.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на 33% снизилась подростковая преступность.