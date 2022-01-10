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Свыше 600 тыс. рублей направлено на антинаркотические мероприятия в 2022 году в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.
Согласно информации, на реализацию городской программы по противодействию злоупотреблению наркотиками в 2022 году будет направлено 685 тыс. рублей, из которых 360 тыс. рублей предназначены департаменту по социальной политике и 325 тыс. рублей - для департамента образования. Эти средства будут использоваться для печати буклетов и проведения мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ.
Кроме того, департамент культуры и департамент физической культуры и спорта также проведут антинаркотические мероприятия.
По словам директора департамента по соцполитике Галины Гуренко, реализуемые мероприятия дают результаты. Так, по итогам 2021 года преступность в сфере наркомании снизилась с 8% до 6%, а количество административных правонарушений по данному профилю сократилось с 89 в 2020 году до 32 в 2021 году.
Депутаты по итогам заседания предложили увеличить бюджет антинаркотических мероприятий и создать в Нижнем Новгороде государственный центр по лечению наркозависимости.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на 33% снизилась подростковая преступность.
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