Фото:
Услуги по погребению в Нижнем Новгороде подорожали на 540 рублей. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.
Согласно информации, стоимость ритуальных услуг составит 6 964 рублей, что на 540 рублей выше цены в 2021 году. За эту сумму предоставляется гроб и его доставка к телу умершего, перевозка останков к месту упокоения, а также само погребение.
Отмечается, что данная сумма на проведение похорон предоставляется гражданам на безвозмездной основе .
Ранее сообщалось, что на нижегородских кладбищах создаются новые места для захоронений.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+