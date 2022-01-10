Услуги по погребению в Нижнем Новгороде подорожали на 540 рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Услуги по погребению в Нижнем Новгороде подорожали на 540 рублей. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Согласно информации, стоимость ритуальных услуг составит 6 964 рублей, что на 540 рублей выше цены в 2021 году. За эту сумму предоставляется гроб и его доставка к телу умершего, перевозка останков к месту упокоения, а также само погребение.

Отмечается, что данная сумма на проведение похорон предоставляется гражданам на безвозмездной основе .

Ранее сообщалось, что на нижегородских кладбищах создаются новые места для захоронений.