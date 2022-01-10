Юрий Шалабаев поручил проверить состояние временного благоустройства в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев поручил проверить состояние временного благоустройства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, нижегородцы жалуются на проседание брусчатки в местах, в которых ресурсоснабжающие организации проводили вынужденные работы. Данное благоустройство является временным, так как зимой асфальт класть нельзя. В период потепления такие участки проседают.

Юрий Шалабаев поручил АТИ проверить состояние благоустройства после раскопок. В местах провала брусчатка будет восстановлена.

По словам главы городы, после таяния снега и установления стабильной плюсовой температуры в этих местах будет положен асфальт.

Ранее Юрий Шалабаев раскритиковал работу по уборке Нижнего Новгорода от снега.