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Юрий Шалабаев поручил проверить состояние временного благоустройства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно информации, нижегородцы жалуются на проседание брусчатки в местах, в которых ресурсоснабжающие организации проводили вынужденные работы. Данное благоустройство является временным, так как зимой асфальт класть нельзя. В период потепления такие участки проседают.
Юрий Шалабаев поручил АТИ проверить состояние благоустройства после раскопок. В местах провала брусчатка будет восстановлена.
По словам главы городы, после таяния снега и установления стабильной плюсовой температуры в этих местах будет положен асфальт.
Ранее Юрий Шалабаев раскритиковал работу по уборке Нижнего Новгорода от снега.
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