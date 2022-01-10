Меню в школах Нижнего Новгорода будет расширено Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Меню в школах Нижнего Новгорода будет расширено. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, мэр Нижнего Новгорода проверил качество питания в школе №21 в Московском районе. По словам Юрия Шалабаева, такие выезды проводятся на регулярной основе.

Директор школы №21 Виктория Куликова рассказала, что продукты в школе проверяются несколько раз. Бракеражная комиссия пробует еду и оценивает качество её приготовления. Кроме того, существует родительский контроль.

Мама старшеклассника Екатерина Потапова отметила качество питания в школе, а мама девятиклассника Наталья Алаева рассказала о хорошем взаимопонимании с руководством школы. Так, для девятиклассников был сдвинут график питания из-за дополнительных занятий.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что школьное меню постоянно расширяется, а блюда в нем подбираются так, чтобы они были и полезными, и вкусными.

Например, в прошлом году появилась индейка, которая пользуется большой популярностью среди школьников, поэтому будет запущено новое блюдо - котлеты из индейки с сыром. Также в следующем году в качестве гарнира начнут готовить брокколи и цветную капусту, в меню будет добавлен напиток из облепихи, также было предложено использовать больше фасоли.

Ранее сообщалось, что стоимость питания в школах Нижнего Новгорода вырастет на 20%.