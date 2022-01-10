Нижегородский аэропорт сообщил о приостановке рейсов в ряд городов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский аэропорт сообщил о приостановке рейсов в ряд городов. Информация размещена на сайте международного аэропорта им. В.П. Чкалова.

В частности, временно приостановлена работа аэропортов в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

Пассажирам рекомендуется до 2 марта уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Напомним, аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова работает в штатном режиме. За изменениями в расписании можно следить на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, а также на сайтах авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России.