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Нижегородский аэропорт сообщил о приостановке рейсов в ряд городов. Информация размещена на сайте международного аэропорта им. В.П. Чкалова.
В частности, временно приостановлена работа аэропортов в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
Пассажирам рекомендуется до 2 марта уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.
Напомним, аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова работает в штатном режиме. За изменениями в расписании можно следить на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, а также на сайтах авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России.
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