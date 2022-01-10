Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2022 19:46  [27] Владислав Егоров: "Мы не можем больше терпеть откровенную угрозу на наших границах"
24 февраля 2022 19:09  [72] Роман Стронгин: "Происходящие события - это вопрос не только о Донбассе, это вопрос о жизни нас и нашей страны".
24 февраля 2022 19:05  [64] Подготовка к предстоящему ремонту дорог началась в Нижегородской области
24 февраля 2022 18:22  [181] Нижегородский аэропорт сообщил о приостановке рейсов в ряд городов
24 февраля 2022 18:15  [176] Павел Пашинин: "Война не нужна ни России, ни остальному миру, никому!"
24 февраля 2022 18:04  [104] Семена цинии с сорной чередой обнаружили в Нижегородской области
24 февраля 2022 17:43  [170] Бывший кинотеатр "Спутник" в Нижнем Новгороде планируется переоборудовать в центр допобразования
24 февраля 2022 16:38  [544] Владимир Путин обратился к гражданам в связи с военной операцией в Донбассе
24 февраля 2022 15:55  [158] Нижегородский водоканал подключил к водоснабжению и водоотведению более 340 зданий за год
24 февраля 2022 15:31  [183] Машины арестовали у жителей Дзержинска за долги за тепло и горячую воду
Общество

Нижегородский аэропорт сообщил о приостановке рейсов в ряд городов

24 февраля 2022 18:22  [181] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский аэропорт сообщил о приостановке рейсов в ряд городов. Информация размещена на сайте международного аэропорта им. В.П. Чкалова.

В частности, временно приостановлена работа аэропортов в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

Пассажирам рекомендуется до 2 марта уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

Напомним, аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова работает в штатном режиме. За изменениями в расписании можно следить на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, а также на сайтах авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph