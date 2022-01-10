Концертный зал и галерею в пакгаузах на Стрелке планируется открыть летом 2022 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Концертный зал и галерею в пакгаузах на Стрелке планируется открыть летом 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в настоящее время в пакгаузах ведутся внутренние отделочные работы, после завершения которых будет проведен монтаж оборудования. Открыть объект планируется летом 2022 года.

В рамках благоустройства будут продолжены работы по озеленению, установке МАФов, системы навигации и информационных стендов, а также устройству туалетов.

Также в текущем году будет отремонтирована бетонная подпорная стенка берегоукрепления, а весной планируется завершить работы по устройству амфитеатра в спуске к воде. Кроме того, подрядчик исправит недочеты по ряду ранее установленных объектов.

Напомним, что подрядчиком выступает ООО "Аэроком" (г. Москва) в консорциуме с АО "Компания СпецСтройРеконструкция" (г. Москва). Стоимость работ составит 659 млн рублей. Проект реализуется с привлечением внебюджетных средств.