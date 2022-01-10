Обвиняемая в мошенничестве сотрудница ГУ МВД по Нижегородской области предстанет перед судом Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главного специалиста отдела пенсионного обслуживания ГУ МВД России по Нижегородской области, которая обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, сотрудницу задержали в конце 2021 года. На неё завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, с ноября 2019 по сентябрь 2021 года обвиняемая неоднократно отправляла в банк собственноручно подготовленные фиктивные поручения на выплату пособий пособия семьям умерших пенсионеров системы МВД России. Но только выплаты она оформляла на имя своих знакомых, которые по факту не являлась родственниками сотрудников.

При этом, специалист пенсионного обслуживания не предупреждала указанных граждан о том, что действия являются противоправными. При поступлении выплат на их счета, они передавали деньги обвиняемой, а та распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего было выявлено 19 эпизодов, сумма ущерба превысила 4 млн 100 тысяч рублей.

Противозаконную деятельность сотрудницы МВД выявили следователи СК во взаимодействии с сотрудниками оперативно-разыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Нижегородской области.

В СУ СК добавили, что обвиняемая уволена с занимаемой должности. Свою вину женщина признала и уже возместила 2 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.