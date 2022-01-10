Открытие, Сбер, ВТБ и Альфа-банк выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Открытие, Сбер, ВТБ и Альфа-банк выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов. Об этом сообщают пресс-службы банков.

В тексте обращения к клиентам, в частности, сказано, что на протяжении длительного времени банковское сообщество выстраивало конкурентный рынок, предоставляя жителям нашей страны эффективные, надежные и экономически выгодные продукты и сервисы.

"Мы – сильные соперники, и сегодня мы солидарны друг с другом. "Открытие", Сбер, ВТБ и Альфа-банк обеспечивают бесперебойную работу более чем 70% финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности", - говорится в совместном обращении.



"Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что продолжаем обслуживать клиентов в штатном режиме и делаем все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы", - отметили в пресс-службах банков.

Напомним, что ранее со ссылкой на Центробанк появилась информация о том, что Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами попавших под санкции банков. В частности, под ограничения попали банки группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия.