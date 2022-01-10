Евгений Семенов: Создание инструмента, который делает заслон для фейков, чрезвычайно важно и актуально Общество

"Фейк – это не только измененная реальность, но и измененное отношение к этой реальности", - заявил руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Евгений Семёнов, говоря о создании сайта по борьбе с фейками, который накануне заработал в России.

Как отметил политолог в интервью сайту pravda-nn.ru, "когда фейк меняет отношение, он полностью может изменить нравственную систему выбора человека".

По его словам, человек с иной нравственной системой выбора становится чрезвычайно опасен, "поэтому так много внимания уделяется тому, что называется борьба с фейками".

"За борьбой с фейками, с одной стороны, стоит желание защитить общество от тотальной неправды, а с другой стороны, от очень действенного механизма информационно-психологической войны. Поэтому создание инструмента, который делает заслон для фейков, чрезвычайно важно и актуально", - отметил в заключение Евгений Семенов.



Как сообщалось ранее, cайт по борьбе с фейками о спецоперации на Украине заработал в России.

Начало спецоперации на Украине привело к размещению в соцсетях фейковой информации, вводящих в заблуждение видео и фотографий, якобы сделанных во время конфликта. Некоторые из них включают кадры предыдущих конфликтов на Украине или в других странах мира, а также съемки войск на учениях.

Большинство фейков распространяется преимущественно пабликами и каналами, выступающими в поддержку неонацистов и националистов. На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией.